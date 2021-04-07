شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات تكشف أسباب جريمة مقتل طفلة دكرنس بالدقهلية والمتهم يعترف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحقيقات نيابة دكرنس، مع المتهم بقتل طفلة دكرنس، بأنه حاول التعدى عليها، ولكن أطلقت الطفلة صرخاتها، فخاف وقام باستخراج سكين وقتلها، وتمكن الأهالي من ضبطه.

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حادث بشع بعد أن قام أحد الأشخاص بذبح طفلة 8 سنوات فى الشارع، وتلقي اللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي مدينة دكرنس بقيام أحد الأشخاص بذبح طفلة وسط الشارع.