شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.3 درجة بمقياس ريختر على بعد 192 كم من مطروح والان مع تفاصيل الخبر
القوة 4.3 درجة على مقياس ريختر
خط العرض: 32.9922 شمالا
خط الطول: 27.8457 شرقا
العمق: 105 كيلومترات
لم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الآن.
وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله، ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.
والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.