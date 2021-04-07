شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة لتطوير منظومة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحقيق التكامل مع نظام إدارة المالية العامة للدولة، من خلال حصر إيراد وإنفاق للدولة، وصولا إلى دقة كاملة بكل العقود الخاصة بالدولة، من خلال الدفع والتحصيل الالكترونى وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك تعاون بين المجمع وهيئة التأمين الصحى، من خلال إعداد مشروع الروشتة الطبية المؤمنة وتكاملها مركزيا مع قواعد المعلومات، للحفاظ على حق الدولة فى الروشتة الطبية، ويتم ذلك من خلال تصميم نماذج للروشتة من خلال التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى والمجمع، وصولا إلى تحقيق دورة عمل لضبط منظومة العمل والبيانات، وكذلك مشروع الفاتورة الالكترونية. من خلال وضع نماذج فاتورة مؤمنة تساهم في تحقيق قواعد البيانات.

وتابع وزير المالية: "هناك مشروعات أخرى، ومشروعات مستقبلية للتعاون بين الوزارة والمجمع مثل إصدار بطاقات الهوية في الوزارة، ومكينة المدفوعات الحكومية، والتوسع في وحدات السيارات المجهزة الكترونيا لمساعدة المواطنين من خلال تسهيل الاستخدام الالكترونى، وذلك الاستمرار في تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات الأخرى.