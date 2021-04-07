شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومى لكبار السن فى المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، استهدفت بعض قرى محافظة المنوفية، انطلاقاً من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .

واستمراراً للاستجابة لالتماسات المواطنين، فقد لبى القطاع التماسات عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم والمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .