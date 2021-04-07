القوى العاملة تكشف تفاصيل مقتل مصري إثر مشاجرة في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، عن تفاصيل مقتل مواطن مصري يعمل بالكويت، إثر مشاجرة وقعت في منطقة خيطان بدولة الكويت.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأربعاء.

وأصدر الوزير، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية، والديه الشرعية التى يتحملها الجاني عن قتل علي محمد اليمني حسن، إثر المشاجرة التي نشبت بينهما وهما يعملان.

وأعرب الوزير عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، إنه تم القبض على الجاني ويدعى محمد عبد الرحمن السمان جاهين، والوظيفة معقب قضايا ويعمل بمكتب محاماه، مشيرا إلى أنه تم قيد القضية تحت رقم 39/ 2021 جنايات خيطان، وجار متابعة مستحقات القتيل، والدية الشرعية التي يتحملها الجاني.

يذكر أن المشاجرة نشبت بين كل من علي محمد اليمني حسن، الرقم المدني الكويتي 267101203213 ، ومحمد عبد الرحمن السمان جاهين، الرقم المدني ٢٧٩٠١٠٥٠٢٧٦٩ الوظيفة معقب قضايا، ويعمل بمكتب محاماه، وقد أفضت المشاجرة التي وقعت في منطقة خيطان بالكويت إلي مقتل الأول، على يد الثاني الذي تم القبض عليه، ولم يتم الكشف عن كواليس المشاجرة.

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