لدعم التحول الرقمي.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم مجمع الوثائق المؤمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات، مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.

ويُهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدي لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

ويضم المشروع أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.