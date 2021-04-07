البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4 درجات شرق مرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد 192 كم شمال شرق مدينة مرسى مطروح.

وأضاف المعهد في بيان اليوم، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 3.32 دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وذلك بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض : 32.9922 شمالا، خط الطول 27.8457 شرقا، وعلى عمق 1105 كم.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يرد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة، حتى الأن.