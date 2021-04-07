شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستجيب لحالة عم صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة «عم صلاح»، بشكل فوري حيث وفر له مكان يسكن فيه، وفرصة للتعليم لأبناء أخويه، بعد أن ماتا إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة.

وقال «عم صلاح» في برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، إنه يتولى رعاية وتربية ثمانية من أبناء أشقاءه الثلاثة بعد وفاة ثلاثتهم بمرض السرطان.

وأوضح «عم صلاح» أن والدتهم تخلت عنهم فقرر هو التكفل التام بهم بجانب أولاده الثلاثة، حيث ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مسكن يجمع فيه أبناءه وأبناء أشقائه وأن يوفر لهم فرصًا لتعليم مكفوليه.

وجاءت الاستجابة الفورية بعد أن استضاف عمرو الليثي «عم صلاح»، وعرض حالته وأذاع طلبه وهو ما استجاب له الرئيس السيسي.