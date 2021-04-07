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شمال سيناء تنظم ورشة عمل حول كيفية إدارة الأزمات

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم محافظة شمال سيناء ورشة عمل حول كيفية التعامل الإعلامي في حالة الأزمات، وذلك في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن الورشة على مدار يومين«الأربعاء والخميس»، وتضم ندوات أون لاين بنظام الفيديو كونفرانس حول دور الاعلام في ادارة الازمات وتحديد وسائل الاعلام خلال مراحل ادارة الازمة والتدريب حول صياغة خطة اعلامية للتعامل مع الازمات.

أضاف المحافظ، أن الندوة ستعقد بحضور مدير ادارة الازمات ومدير مركز الاعلام بالهيئة العامة للاستعلامات ومدير المركز الاعلامي بالمحافظة والمكتب الفني للمحافظ.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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