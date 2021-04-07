شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «بيطرى الإسكندرية» تستخدم لقاح «نيثلنج» الجديد لعلاج الجلد العقدى للماشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية بدأت لأول مرة استخدام لقاح النيثلنج لعلاج مرض الجلد العقدى لدى الماشية، وهو محضر من المرض نفسه، حيث كان يستخدم لقاح جدري الماشية سابقاً، مشيرة إلى أن التحصين يتم في الوحدات البيطرية المنتشرة في زمام المحافظة، حيث تم إطلاق حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بدءاً من 3 أبريل وتنتهى قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضحت، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن «النيثلنج«هو لقاح متخصص لمرض الجلد العقدي، وهو من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات بالدقي، تم تحضيره من عينات تم أخذها من أبقار مصابة بمرض الجلد العقدي.

وأشارت إلى أن اللقاح الجديد يحفظ في درجة حراره ٤- ٨ درجه ويتم تحضيره في مذيب والزجاجة ٢٥ جرعة والجرعة ٢ سم تحت الجلد في الرقبه، مشيرا إلى أن سعر الجرعة للحيوان ١٠ جنيه.

وأضافت «جارح»، أن أول استخدام اللقاح الجديد مع الحملة البيطرية القائمة حاليا، مشيرة إلى أنه يتم اعطائه للأبقار ونستخدم لقاح جدري الأغنام للأغنام والماعز.

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