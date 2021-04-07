شكرا لقرائتكم خبر عن عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين المبانى السكنية وأبراج الكهرباء يعرض العقار للهدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حدد قانون الكهرباء المسافات الآمنة بين المبانى و ابراج الكهرباء و مخالفتها تعرض صاحب العقار للمسائلة القانونية و قد يتعرض المبنى للهدم ، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد عن المسافات الآمنة بين المباني السكنية و أبراج نقل الكهرباء الهوائية ، وفيما يلي المسافة الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والبناء بجوارھا:

1 -الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متر.

1 -الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 متر.

3 -الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 متر.

4 -كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 متر.

5 -كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.

-فى حالة مخالفة هذه المسافات يتم هدم المباني المخالفة.