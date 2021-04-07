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عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين المبانى السكنية وأبراج الكهرباء يعرض العقار للهدم

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القاهرة - سامية سيد -  

حدد قانون الكهرباء المسافات الآمنة بين المبانى و ابراج الكهرباء و مخالفتها تعرض صاحب العقار للمسائلة القانونية و قد يتعرض المبنى للهدم ، الخليج 365 يرصد لقراءه كل ما يريد عن المسافات الآمنة بين المباني السكنية و أبراج نقل الكهرباء الهوائية ، وفيما يلي  المسافة الآمنة  لحرم الخطوط الهوائية والبناء بجوارھا:

 

1 -الخطـوط الهوائية للجهود الفائقة 25 متر.

1 -الخطـوط الهوائية للجهود العالية 13 متر.

3 -الخطـوط الهوائية للجهـود المتوسطة 5 متر.

4 -كابلات الجهود الفائقـة والعاليـة 5 متر.

5 -كابــلات الجهـود المتوسطـة والمنخفضة 2 متر.

 

-فى حالة مخالفة هذه المسافات يتم هدم المباني المخالفة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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