شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الأسعار موحدة فى العدادات التقليدية ومسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن أسعار شرائح الكهرباء موحدة فى جميع أنواع العدادات حسب نوع الاشتراك سواء تجارى أو منزلى، موكدا أن أسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.

وأكد حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين واحدة مهما أختلف نوع العداد، موكدًا أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحدة فى كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

وأشار حمزة إلى أن سعر الشريحة للقطاع المنزلى يختلف عن القطاع التجاري، وكذلك القطاع الصناعى والمرافق العامة، وليس باختلاف نوع العداد، مشيرا إلى أن العداد مسبوق الدفع يتمع بالعديد من المزايا التى تأتى فى مقدمتها أن المشترك يضمن سداد قيمة الاستهلاك الفعلى ويضمن للدولة تحصيل مستحقاتها أولًا بأول.