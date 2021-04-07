شكرا لقرائتكم خبر عن "التأمينات" تبدأ اليوم صرف معاشات إبريل لمن يتقاضى أكثر من ألفى جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى، اليوم الاربعاء، صرف معاشات إبريل وذلك للشريحة الثالثة لمن يتقاضى أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو الماضى، وحتى 3000 جنيه وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا

‎وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف، وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين، بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون.‎

‎وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

‎على جانب آخر، تواصل الهيئة صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد بدءاً من أول الشهر الجارىً بالتوازى مع معاشات إبريل.