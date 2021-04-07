شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات بشمال سيناء استعدادًا لشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة شمال سيناء بصفة نهائية لشهر رمضان المبارك وتوفير كافة احتياجات المواطنين للشهر الكريم، حيث قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة بالعريش، وغرف عمليات فرعية بكل مجلس مدينة ومديرية خدمات، وربطها بغرفة العمليات المركزية، على أن تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة .

كما قرر دعم أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام الشهر، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياة والصرف الصحي والحماية المدنية والمرور والأمن .

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى مديرية التموين بالالتزام بتوفير احتياجات المواطنين من الوقود والغاز والخبز وغيره من السلع الأساسية وتشديد الرقابة على محطات الوقود والمخابز والأسواق، كما أصدر توجيهاته لمديرية الصحة بتواجد الأطباء وهيئة التمريض في المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، مع توفير الأدوية اللازمة وضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمرضى .