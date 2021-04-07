شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيات ثقافية وفنية بشمال سيناء خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد مديرية الثقافة بشمال سيناء، لشهر رمضان المبارك، من خلال عدد من البرامج الثقافية والفنية في مختلف قصور الثقافة على مستوي المحافظة.

وأكد أشرف المشرحاني، مدير عام فرع الثقافة بشمال سيناء أنه تم إعداد مجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والفنية المتنوعة لإحياء ليالي شهر رمضان بجميع المواقع الثقافية على مستوى المحافظة .

وقال المشرحاني إن البرامج الثقافية والترفيهية والفنية والأمسيات الشعرية ستكون «أون لاين» على شبكة التواصل الاجتماعي، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات بناء على قرارات مجلس الوزارء.