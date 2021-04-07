شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: لا بديل عن الثقافة والفنون في التصدي للأفكار المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهمية الثقافة والفنون في تطور المجتمع وبناء الإنسان، والتصدي الأفكار المتطرفة، بجانب تحسين الذوق العام ورفع مستوى المجتمع وتطوره.

وقال المحافظ، في تصريح له، إنه سيتم، غدًا الخميس، افتتاح قصر ثقافة العريش بعد عملية إحلاله وتجديده وتطويره، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار المحافظ إلى أنه بافتتاح قصر ثقافة العريش، سيتم إعادة شمال سيناء على خريطة المهرجانات الثقافية والفنية باعتباره صرحًا ثقافيًا كبيرًا في المحافظة.