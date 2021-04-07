شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. ارتفاع في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت درجات الحرارة في شمال سيناء ارتفاعها لليوم الثاني علي التوالي، حيث يسود مختلف مدن المحافظة ، طقس شتوي معتدل نهارًا ، ولطيف ليلًا، بجانب سطوع الشمس علي مختلف أنحاء المحافظة.

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية متابعة الظروف الجوية بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء.

وأكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية في مختلف أنحاء المحافظة.