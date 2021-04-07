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شمال سيناء تستعد لاستقبال وزيرة الثقافة

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء لزيارة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الي المحافظة، ظهر الأربعاء، علي رأس وفد من وزارة الثقافة، حيث سيكون في إستقبالها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وتقوم الوزيرة بتفقد عدد من قصور الثقافة في محافظة شمال سيناء، بجانب افتتاح قصر ثقافة العريش بعد عملية احلاله وتجديده، وحضور حفل فني لفرقة الفنون الشعبية في مسرح القصر.

تأتي زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء ضمن فاعليات تنفذها المحافظة بمناسبة عيدها القومي في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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