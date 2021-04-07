شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لاستقبال وزيرة الثقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء لزيارة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الي المحافظة، ظهر الأربعاء، علي رأس وفد من وزارة الثقافة، حيث سيكون في إستقبالها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وتقوم الوزيرة بتفقد عدد من قصور الثقافة في محافظة شمال سيناء، بجانب افتتاح قصر ثقافة العريش بعد عملية احلاله وتجديده، وحضور حفل فني لفرقة الفنون الشعبية في مسرح القصر.

تأتي زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء ضمن فاعليات تنفذها المحافظة بمناسبة عيدها القومي في الخامس والعشرين من أبريل الجاري.