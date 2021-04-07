شكرا لقرائتكم خبر عن سحب 16 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة المهندس السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة في مركز وادي النطرون بالتعاون مع قوات من مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ١٦ قطعة أرض تبلغ مساحتها ٩٠ فدانًا من المستثمرين غير الجادين.

وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ووضع لافتة تحمل عبارة «أرض مستردة أملاك دولة» على قطع الأرض المستردة.

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة حريصة على التعامل مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة بكل حزم، وسحب الأرض من المستثمرين من غير الجادين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ البحيرة باستمرار حملات استعادة حق الدولة والتصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات على أملاك الدولة أو الأرض الزراعية والحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

سحب 16 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين فى البحيرة

سحب 16 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين فى البحيرة

سحب 16 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين فى البحيرة

سحب 16 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين فى البحيرة