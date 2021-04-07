شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع قبل رمضان .. تعرف على سعر اللبن في مصر اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار اللبن فى الأسواق المصرية، استقرار حذر بمستهل التداول اليوم الاربعاء 7-4-2021، وانخفض سعر كيلو اللبن البقرى بمعدل 25 قرش ليسجل سعر يتراوح بين 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه، وذلك قبل أيام من شهر رمضان كما انخفض سعر كيلو الجبنة الرومى بمعدل جنيه،و10 جنيهات في صفيحة الجبنة الطرية زنة 20 كيلو قائم.

وقبل أيام من قدوم رمضان، جاء سعر اللبن البقري حاليا من الموردين الي المصانع الصغيرة يتراوح من 6 جنيه وحتى 6.30 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة.

وأرع تجار سبب ارتفاع أسعار اللبن البقري حالياً قبل رمضان بشكل خاص، الى أن شهرى فبراير ومارس من كل عام يعدان موسم تخزين الجبن الرومي، باعتبارها الأفضل جودة من حيث خامة اللبن بجانب ان كثير من مربي البقر الحلاب اتجهوا لتسمينه لبيعه للجزارين نظراً ارتفاع سعر الأعلاف بشكل عام.

كما يأت ضمن اسباب ارتفاع سعر اللبن البقرى، يكمن فى ان الشركات الكبرى المصنعة لمنتجات الألبان تواجه عقبات لاستيراد اللبن البودرة نظراً لازمة فيرو كورونا المستجد في اوروبا، ما اضطرهم الى استخدام اللبن المحلى.

"المصرى اليوم" تنشر سعر اللبن فى مصر اليوم الأربعاء قبل أيام من رمضان:



اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من "زريبة المواشى) بـ٦٠٠ جنيه ما يعنى سعر الكيلو 11 جنيه،ثم يباع للمحلات بحوالي ٦٤٠ جنيه،أى حوالي 12 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى .

سعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوغرام الطازجة "قائم" تتراوح من 500 جنيه الى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى فى صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات اخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

كما ساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومى الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنية الى 63 جنيه، ثم يضاف الي سعر الكيلو 1.5 جنيه الى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوم وتقل فى الوزن بمعدل 8 الى 12%.

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