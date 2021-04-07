شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر إبريل 2021 .. ومواعيد السداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث على موقع جوجل عن فاتورة التليفون الأرضي 2021والتى تقوم الشركة المصرية للاتصالات باصدارها للمحاسبة عن فترة الاستهلاك من يناير إلي مارس 2021، وذلك اعتباراً من يوم 15 إبريل المقبل، والتى يطلق عليها فاتورة ابريل، وتمنح الشركة فترة شهر سماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون دفع غرامات.

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي

يوم 15 إبريل 2021:>> إصدار فاتورة إبريل 2021 على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

يوم 14 مايو 2021:>> انتهاء شهر السماح الممنوح لسداد فاتورة الأرضي 2021.

يوم 15 مايو 2021:>> تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط.

يوم 14 يونيو 2021:>> انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات لعدم دفع فاتورة التليفون.

يوم 15 يونيو 2021:>> فرض غرامة على غير مسددي فاتورة التليفون المنزلي ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، فاتورة شهر ابريل 2021 اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021، بإدخال رقم التليفون وكود المحافظة فى الموقع المخصص على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

وتستطيع من خلال الضغط على هذا الرابط معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ولكن الآن عندما يحاول العملاء مسددو فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يناير 2021، الاستعلام عن فاتورة التليفون على موقع الشركة المصرية للاتصالات ستظهر لهم رسالة بأنه «لا توجد فواتير مستحقة للسداد».

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي

الدفع الإلكتروني عبر موقع شركة WE.

مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.

ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري وبنك CIB .

خدمة مصاري.

مكاتب البريد.

خدمة ممكن.

خدمة فوري.

خدمة فودافون كاش.

خدمة سداد.

خدمة Bee.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.