شكرا لقرائتكم خبر عن موعد العشاء 7.44 م .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الأربعاء:
موعد صلاة الفجر 4.12 ص
موعد الشروق 5.42 ص
موعد صلاة الظهر 12.02 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.23 م
موعد صلاة العشاء 7.44 م
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