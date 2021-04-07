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موعد العشاء 7.44 م .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 7-4-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الأربعاء:

موعد صلاة الفجر 4.12 ص

موعد الشروق 5.42 ص

موعد صلاة الظهر 12.02 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.23 م

موعد صلاة العشاء 7.44 م

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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