شكرا لقرائتكم خبر عن موعد العشاء 7.44 م .. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء 7-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الأربعاء:



موعد صلاة الفجر 4.12 ص موعد الشروق 5.42 ص موعد صلاة الظهر 12.02 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.23 م موعد صلاة العشاء 7.44 م طالع المزيد: بتخفيضات 35%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» (صور) الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954