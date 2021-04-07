تعرف علي شروط فتح المساجد في رمضان وخطة الدعوة وموقف التراويح والتهجد والاعتكاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي وخصوصًا موقع «Facebook» صورًا من تعليمات وزارة الأوقاف المصرية الخاصة بفتح المساجد والزوايا خلال شهر رمضان المبارك.

وزارة الأوقاف تعلن شروط فتح المساجد فى رمضان وخطة الدعوة وموقف التراويح والتهجد والاعتكاف

وصدرت تلك التعليمات فى أعقاب اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات وزارة الأوقاف فى قاعة حراء فى ديوان عام وزارة الأوقاف، لبحث الاستعدادات لفتح المساجد فى شهر رمضان وضوابط العمل فى المساجد خلال الشهر الكريم.

وأكد وزير الأوقاف، بحسب المنشور على صفحة مديرية أوقاف الجيزة على موقع «فيس بوك»، أنه سيتم إقامة صلاة القيام في رمضان وسيتم العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى شهر رمضان بكل حزم، وسيتم تكثيف برامج الدعوة الالكترونية خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماع على ضوابط إقامة صلاة التراويح فى المساجد وهي:

ارتداء الكمامة.أثناء دخول المسجد. اصطحاب المصلى الشخصي للمسجد. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.فى المسجد. استمرار عدم فتح دورات مياه المساجد استمرار عدم فتح الأضرحة. استمرار عدم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة وفي غير أوقات الصلاة الراتبة. عدم السماح بإقامة موائد إفطار جماعي فى المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد فى المساجد. السماح بصلاة القيام ومراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة، وعدم إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية. لا مانع منع فتح مصليات السيدات فى المساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح، بشروط:

ملائمة المكان والعمل تحت الإشراف الكامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من مديرية الأوقاف التابع لها المسجد.

مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق.

عدم قيام الواعظة بإلقاء أي دروس أو خواطر.

ويشترط للفتح في جميع الصلوات توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني بالمديرية.

قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه. التنبيه المشدد على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم. غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بهذه الإجراءات وعلى جميع المديريات رفع مذكرة لرئيس القطاع الديني بذلك، ولا يتم فتح أي مسجد يتم غلقه إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني. عدم السماح بأي إجازات اعتيادية طوال أيام الشهر الفضيل. تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني وتضم فى عضويتها وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم وأيضًا وكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وكذلك جميع السادة مديري المديريات ووكلائهم فى المديريات الإقليمية، ويقوم رئيس اللجنة برفع تقريرًا يوميًّا لمعالي الوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.

وقررت وزارة الأوقاف تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، طوال شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م، ويتضمن برنامج الوزارة الآتي:

عرض برنامج «رؤية للفكر المستنير» لوزير الأوقاف ، ويذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم. برنامج «ملتقى الفكر الإسلامي» ويذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية. برنامج «فإني قريب» من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف ويذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار. برنامج «حديث الروح» على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من أئمة وقيادات الوزارة. برنامج «مساجد مصر» من تقديم شباب أئمة الأوقاف ويذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية. برنامج «مع الصائمين» من تقديم واعظات الأوقاف عبر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني. برنامج «أخلاق الصائمين» تقديم شباب أئمة الأوقاف عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني. برنامج «خواطر رمضانية» لشباب أئمة الأوقاف من خلال موقع صوت الأمة الإلكتروني. برنامج «خاطرة رمضان» على موقع الوزارة وكذلك جميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات. برنامج «خاطرة دعوية» تقديم وزير الأوقاف ، ويذاع أربع مرات يوميًّا. الاحتفالات بالمناسبات الكبري الرسمية «العاشر من رمضان ، وذكرى غزوة بدر ، ويوم فتح مكة ، وليلة القدر.» بث التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية، لكبار القراء والمبتهلين، وذلك على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل.

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