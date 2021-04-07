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65% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في سرقة التيار الكهربائى

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى.

 

وأيد 65% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى، بينما عارض 35% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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