شكرا لقرائتكم خبر عن 65% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في سرقة التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى.

وأيد 65% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى، بينما عارض 35% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم سرقة التيار الكهربائى.