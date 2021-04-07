شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات اتخذتها الحكومة لمنع تزايد الإصابات بفيروس كورونا خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث وجه رئيس الوزراء بالتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية والمواد الغذائية بالمعارض والشوادر بأسعار مخُفضة للمواطنين مع الحرص على إيصال هذه السلع إلى جميع المناطق النائية والقرى والتوابع، والتشديد على أعمال الرقابة على السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخبز بشكل خاص، فضلًا عن ضمان سيولة حركة المرور وعدم وجود تكدس مرورى فى ساعات الذروة.

وشدد رئيس الوزراء خلال توجيهاته للمحافظين، بضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا للعمل على منع تزايد حالات الإصابات:

- عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية.

- الالتزام بأداء صلاة التراويح فى وقت لا يتجاوز 30 دقيقة.

- السماح بأداء صلاة العشاء والتراويح للسيدات بالمساجد الكبرى.

- يشترط وجود واعظة من وزارة الأوقاف وعدم اصطحاب الأطفال أثناء تأدية الصلاة.

- حظر إقامة أية تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات.

- التقيد بضوابط الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات وما يماثلها.

- الالتزام بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت التجارية.

- التقيد بالضوابط الخاصة بانتظام العملية التعليمية، لمنع زيادة الإصابة.

- تكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية ارتداء الكمامات الواقية.

- مضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات.