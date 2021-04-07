شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتوسعة 14 مدرسة بقرى شبين القناطر ومدرستين لغات بإجمالى 214 فصلا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة هالة شندى، مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية، أن العملية التعليمية بقرى مركز شبين القناطر على رأس الأولويات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى شبين القناطر، مشيرة إلى أنه ستتم زيادة عدد الفصول التعليمية بالقرى ما بين إنشاء مدارس جديدة وأعمال إحلال جزئى وتوسعة للمدارس القائمة حاليا بعدد 16 مدرسة، حيث سيتم إضافة 214 فصلا تعليميا جديدا بعدد من القرى الأكثر احتياجا لهذه المدارس.

وأضافت مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية لـ"الخليج 365" أنه سيتم إنشاء جديد وتوسعة وإحلال جزئى لعدد من المدارس بلغ إجماليها 16 مدرسة، حيث سيتم إنشاء مدرستين لغات الأولى مدرسة طحوريا الرسمية لغات، بإجمالى 14 فصلا تعليميا، ومدرسة الجعافرة الرسمية لغات، أيضا بإجمالى 14 فصلا، كما سيتم إنشاء مدرسة ابتدائى بمنية شبين، ومدرسة الزهويين ب الجديدة، ومدرسة العوام الثانوية بكفر طحا.

وتابعت هالة شندى أنه تم إدارج 8 مدارس لأعمال التوسعة وزيادة أعداد الفصول التعليمية بها وهى مدارس "الأحراز الابتدائية، وأوبو الصديق الثانوية بنين بشبين القناطر، والمدرسة الثانوية بنوى، ومدرسة القشيش الإعدادية، ومدرسة كفر سعد بحير للتعليم الأساسى بطحوريا، ومدرسة أبو الوفا محمد الخنائى بالمريج، ومدرسة كفر الشيخة سالمة الابتدائية بطحوريا، ومدرسة عرب جهينة ب 1 بمنشأة الكرام".

واستطردت أنه سيتم عمل إحلال جزئى لعدد من المدارس أيضا، وهى مدارس "شبين القناطر الثانوية الصناعية، ومدرسة على الدبيس الإعدادية بمنية شبين، ومدرسة منشأة الكرام الإعدادية".