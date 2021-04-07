شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة يكشف سر دعمه للمهدي سليمان في أزمته مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عطوة، لاعب نادي الاتحاد السكندري، إنه عاد للمشاركة بالتدريبات الجماعية لزعيم الثغر تمهيدا لعودته للمباريات من جديد.

وأضاف محمد عطوة خلال تصريحات تليفزيونية: «احترمت وجهة نظر الجهاز الفني بضرورة التجهيز منفردا لفترة بعد كورونا».

وتابع :«تلقيت عدة عروض بعد رحيلي عن بيراميدز، ولكنني اخترت الانتقال للاتحاد، لقد طلبني التوأم بالاسم وهذا شرف كبير لي، وهدفنا المربع الذهب هذا الموسم».

وأكمل :«قدمت موسمين مميزين في السعودية مع الرائد، ووسائل الاعلام المصرية تجاهلتني، ووقعت لبيراميدز فور عودتي لمطار القاهرة، ولكني فوجئت بالمدير الفني يسألني عن مركزي بعد أيام من التدريب».

وواصل :«المدير الفني لبيراميدز طلب بضم مدافع جديد بدلا مني، لعدم قناعته بمستواه حيث أكد لي إن الدوري السعودي ضعيف ولايصلح لتقييمي من خلاله، ومع أول مشاركة لي مع بيراميدز تعرضلت للإصابة».

وأردف:«المركز الاعلامي لنادي بيراميدز، لم يتعامل مني إلا بعد شكوى مني، وعلمت برغبة الإدارة في رحيلي عن طريق أحد الوكلاء، وأروابارينا أخبرني بعدم المشاركة حتى لو كنت مميزا بناء على رغبة الإدارة».

وتابع «بلغوني في بيراميدز أني هتمرن لوحدي لحد ما امشي، ونزلوني مع اخصائي التأهيل رغم اني مش مصاب، ثم جاء مسؤول في نادي بيراميدز، وهو مش مسؤول فني بس ممكن يمشي اإننه مسؤول فني، وقال لي حرفيا، كتر خيرنا اننا خليناك تتمرن الفترة دي مع الفرقة، احنا مش هنجهزك علشان تروح لنادي تاني جاهز».

وأكد :«دعمت المهدي سليمان في أزمته مع بيراميدز، لأني عشت هذه التجربة من قبل في حاجات بتحصل في النادي الكل عارفها، ومش هقدر هقولها انا اتكلمت في الجزء الخاص بيا».

واختتم :«مسؤول حالي في بيراميدز، كان وكيل لاعبين خلال وجودي مع الرائد السعودي وكان يقود مفاوضات الأهلي لضمي وقتها، كان هناك مكالمات بيني وبين مسؤول بيراميدز وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، كنت مرشح للانضمام للنادي الأهلي وكانت المفاضلة بيني وبين ياسر إبراهيم أثناء وجوده في نادي سموحة».