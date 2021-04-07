شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على فيروس C.. تعرف على نتائج المبادرات الرئاسية فى اليوم العالمى للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد العالم للاحتفال، اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل، بيوم الصحة العالمى، والذى يهدف إلى تعزيز النظم الصحية ودعمها لتقدم خدمات صحية وفقا لمعايير الجودة العالمية، وقد حظى قطاع الصحة بنصيب كبير من الاهتمام منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

وكانت من بين جهود "الصحة" تفعيل المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، ونرصد أبرز ما تم فى هذا الإطار كالتالى:

- تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية.

- وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة.

- فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ18 عامًا ضمن مبادرة الرئيس.

- نجاح مبادرة القضاء على "فيروس سي" بالكشف على 70 مليون مواطن.

- النجاح فى الوصول إلى صفر إصابات بفيروس "سى".

- مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.

- إطلاق مبادرات السمنة لطلاب المدارس بفحص 9.7 مليون تلميذ.

- مبادرة صحة المرأة للكشف المبكرعن أورام الثدي وصرف العلاج للمصابين.

- مبادرة للأطفال حديثي الميلاد، بالكشف المبكر عن ضعف السمع.

- حملة "صحتنا في أسلوب حياتنا" لدعم الحياة الصحية والتوعية بأسلوب التغذية.

- مبادرة أنت الأساس للكشف المبكر على سرطان الثدي.

- حل أزمة قوائم الانتظار بالمستشفيات، لأسبوع بدلا من شهور.