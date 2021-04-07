شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين جودة مياه الشرب وفصول دراسية.. اعرف نتائج "حياة كريمة" فى القرى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 2019 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، والتى استهدفت 143 تجمعاً ريفياً فى 11 محافظة من بينها 126 تجمع فى محافظات الصعيد، حيث تم البدء فى تنميتها وانتهاء الأعمال فيها خلال العام المالى 2019/2020، وتضمنت المرحلة الأولى 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، وأكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية، فى حوالى 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل "175 مركزا بالمحافظات"

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية نتائج المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة:

1. تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى باستثمارات أكثر من مليار جنيه

2. زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلى 94% .

3. مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 الف م3/يوم الى 141 م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه .

4. تنفيذ 125 مشروع فى مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه

5. رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالى 319 مليون جنيه

6. إضافة 1100 فصل تعليمى جديدة تستوعب حوالى 44 الف تلميذ

7. تطوير شامل لـ 51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه

8. تطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

9. رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالى 80 ألف مواطن.

10. تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالى 117 ألف مستفيد.

11. تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه

12. تنفيذ عدة برامج تدريب حرفى ساهمت فى خلق 28 ألف فرصة عمل

13. توفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .