شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول شحنة برتقال مصري إلى السوق اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت اليابان أول شحنة برتقال مصرى بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعى اليابانى، واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، التي تعتبر الأصعب على مستوى العالم.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جميع إجراءات الفحص في الميناء اليابانى على البرتقال المصرى تمت بنجاح، وجاءت كلها مطابقة لكل الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية، وذلك بشهادة اليابانيين الذين أشادوا بالمنظومة الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى على الصادرات.

وأشار إلى أنه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى، إذ تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان، والتى انتهت بنشر قرار بفتح السوق اليابانية أمام أصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصرى، إن فتح السوق اليابانية بمثابة التحدى الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعى في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة، وذلك نظرًا للاشتراطات المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات، إلا أن فتح هذه السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية، والتى يشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية، واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات، كالمركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال.

يُذكر أن وزير الزراعة كان قد أعلن، نوفمبر الماضى، عن فتح الأسواق اليابانية لأول مرة أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة.