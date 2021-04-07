شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتصنيع وتوريد 1000 عربة «سكة حديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومصنع سيماف، أمس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتفاقية يصنع ويورد بموجبها مصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع، 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة، تشمل 300 عربة كشف قلاب، و375 عربة سطح حاويات، و150 صهريجًا، و125 عربة صندوق، و٥٠ عربة سبنسة.

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم الانتهاء من توريد كامل العقد خلال ٤ سنوات من تاريخ تفعيل العقد النهائى، وسيتم الانتهاء من توريد جميع العربات خلال ٢٤ شهرًا من تاريخ تفعيل العقد النهائى.

وأشار الوزير إلى أن ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، وتطوير قطاع نقل البضائع في السكة الحديد بزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق، وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية، لافتًا إلى أن هذه الصفقة ستشكل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، خاصة مع التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل لتصنيع وتوريد جرارات جديدة، والتى وصل منها حتى الآن 110 جرارات جديدة، و301 عربة ركاب، وبالتزامن مع تطوير وتحديث نُظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية، وتجديد القضبان والبنية التحتية بالسكة الحديد.

وأوضح الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن التعاقد يُعد استكمالًا للشراكة القائمة بين السكة الحديد ومصنع سيماف في العديد من المشروعات الكبيرة والمهمة، التي يأتى على رأسها مشروع توريد ١٤٠ عربة بضائع سطح، والذى تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع تطوير المظهر الداخلى والخارجى لـ٢٠٠ عربة، حيث تم الانتهاء من تطوير ١١٥ عربة، بالإضافة إلى مشروع تصنيع وتوريد ١٠٠ عربة توليد قوى، ومشروع تصنيع وتوريد ٧٥ عربة غلال. وقَّع الاتفاقية المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس إسماعيل نجدى، رئيس مجلس إدارة مصنع سيماف.