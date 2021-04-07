شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حسن شاكوش يرد على واقعة القبض عليه بفيديو من الجيم «تفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الفنان حسن شاكوش فيديو جديدا على صفحته بعد واقعة القبض عليه لاتهامه بإدارة كافيه في مدينة نصر بدون ترخيص والاستحواذ على جزء من الرصيف المقابل.

وظهر حسن شاكوش خلال الفيديو من داخل الجيم، ليطمئن فيه جمهوره، عبر إنستجرام.

وعلق حسن شاكوش على الفيديو: “الحمد لله.. وقدر الله ما شاء فعل”.

وأمرت النيابة العامة الأربعاء بإخلاء سبيل حسن شاكوش، بكفالة 20 ألف جنيه، في واقعة كافية مدينة نصر.

كانت الأجهزة الأمنية أغلقت «كوفي شوب» مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش؛ بعدما تبين مخالفته، وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.

وقال مصدر أمني إن قوات الشرطة تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بافتتاح مطرب المهرجانات، حسن شاكوش «كوفي شوب»، دون الحصول على ترخيص بذلك.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مقر البلاغ، وبالفحص؛ تبين وجود المخالفة من حيث عدم حصوله على تراخيص، واستحواذه على الرصيف، وقطع الطريق العام.

واتُخذت الإجراءات القانونية ضده، وتم غلق الكافيه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق.