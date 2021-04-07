شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي عبدالوهاب يكشف حقيقية تجسيد شخصية يسري فودة في مسلسل القاهرة كابول «ڤيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم الفنان فتحي عبدالوهاب ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تقديمه شخصية الإعلامي يسري فودة المقيم في ألمانيا، في مسلسل القاهرة كابول.

ونشر فتحي عبدالوهاب فيديو على صفحته بـ فيس بوك أثناء حديث الإعلامي يسري فودة مع مذيعة أجنبية وسألته عمن يستطيع تقديم قصة حياته في عمل فني من الفنانين فأجاب قائلا: «مع احترامي الكامل لباقي الفنانين هو فتحي عبدالوهاب، خاصة أن فتحي ملامحه مصرية جدًا وأنا أحب أن أري نفسي كذلك».

ويؤدي عبدالوهاب شخصية إعلامي يدعى طارق كساب أجرى حوارًا مع زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، كما أن يسري فودة هو الإعلامي الوحيد الذي استطاع إجراء حوارات مع أسامة بن لادن.

مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على.