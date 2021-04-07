شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر .. قاضٍ يُغرِّم نفسه على المنصة لتعطيله سير الجلسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أصدر المستشار محسن كلوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإدارى بأسوان «الدائرة الخامسة بعد المائة»، قرارًا بتوقيع غرامة مقدارها 500 جنيه على نفسه، وذلك أثناء نظره إحدى الدعاوى خلال الجلسة.

وورد بقرار هيئة المحكمة أن رئيس المحكمة حكم بتغريم نفسه لقيامه بتعطيل سير العمل أثناء الجلسة عندما رن الهاتف المحمول الخاص به، ليصدر قراره السابق أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين. وعقب صدور القرار، سادت حالة من الدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين. من جانبه، قال محمد ميزار، المحامى بالنقض ومجلس الدولة، إنه يحق للقاضى أن يُخرج من قاعة الجلسة من يُخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ٢٤ ساعة، أو بتغريمه.