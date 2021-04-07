شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار توريد أردب القمح المصري في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديريتي الزراعة والتموين في المنيا، قرار وزير الزراعة رقم 63 لسنة 2021، الخاص بأسعار توريد الاقماح للموسم 2020-2021، وضوابط استلام وتخزين المحصول.

وقامت المديرتين بتوزيع القرار على الجمعيات الزراعية، والإدارات ومكاتب التموين بالمدن والقرى، حيث تتضمن القرار توريد الاقماح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياري على أن يبدأ موسم التوريد 15 ابريل الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

وشملت القرار أسعار التوريد بقيمة 705 جنية للإردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22،5، و715 جنية لدرجة نظافة 23، و725 جنية لدرجة نظافة 23,5، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن يكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22,5 قيراطا.

وحدّد القرار الجهات التي تتسلم المحصول وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركة المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تتسلم المحصول من الموردين بمواقعها التخزينية.