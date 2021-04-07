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الأزهر يعيد فتح التقدم على مكتب تحفيظ القرآن بشروط

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القاهرة - سامية سيد - أعاد قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لفتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف، وذلك لمدة 15 يوماً على أن يكون التقدم أحد أيام " السبت – الاثنين – الثلاثاء"، مع وضع عدد من الشروط على النحو التالى:

 

1۔ طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف ( يحصل عليه من المنطقة الأزهرية ).

 

2- يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة، ويكون التحفيظ فيه قائما.

 

3- يجب ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ويكون بالدور الأرضي أو الأول علوي ، ويكون جيد الشهرية وبه حمام .

 

4- إحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن 15 طالبا ، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات و أقل من خمس عشرة سنة.

 

5- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب

 

6- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومى بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب .

 

7- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لزوج صاحبة المكتب إذا كانت سيدة.

 

8-6 صور شخصية للمحفظ + 6 صور شخصية لصاحب العقار.

 

9- عقد بيع أو إيجار للمكتب

 

10- إيصال كهرباء أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار

 

11. عدد 2 صورة مؤهل للمحفظ .

 

 12- عدد 2 صورة المؤهل لصاحب الدار

 

 13- عدد 2 ملف كرتون

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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