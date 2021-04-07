شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعيد فتح التقدم على مكتب تحفيظ القرآن بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لفتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم تحت إشراف الأزهر الشريف، وذلك لمدة 15 يوماً على أن يكون التقدم أحد أيام " السبت – الاثنين – الثلاثاء"، مع وضع عدد من الشروط على النحو التالى:

1۔ طلب فتح مكتب لتحفيظ القرآن تحت إشراف الأزهر الشريف ( يحصل عليه من المنطقة الأزهرية ).

2- يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة، ويكون التحفيظ فيه قائما.

3- يجب ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين ويكون بالدور الأرضي أو الأول علوي ، ويكون جيد الشهرية وبه حمام .

4- إحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب بحيث لا يقل عددهم عن 15 طالبا ، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات و أقل من خمس عشرة سنة.

5- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لصاحب المكتب

6- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومى بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب .

7- ثلاث صور ضوئية من الرقم القومي بالنسبة لزوج صاحبة المكتب إذا كانت سيدة.

8-6 صور شخصية للمحفظ + 6 صور شخصية لصاحب العقار.

9- عقد بيع أو إيجار للمكتب

10- إيصال كهرباء أو مياه يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد البيع أو الإيجار

11. عدد 2 صورة مؤهل للمحفظ .

12- عدد 2 صورة المؤهل لصاحب الدار

13- عدد 2 ملف كرتون