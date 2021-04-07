شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على الإعدادية شرط الالتحاق بمعهد معاونى الأمن.. وغلق باب التقديم 3 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترطت معاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية على الراغبين في الالتحاق بها لهذا العام، أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، فضلًا عن استيفاء كافة الاختبارات المقررة، حيث تستمر المعاهد فى تلقى طلبات التقديم حتى 3 مايو المقبل، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً يوميًا ما عدا أيام العطلات والإجازات الرسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات معاهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الاختبارات المقررة، ووضع معهد معاوني الأمن شروطًا لقبول دفعة جديدة، أبرزها أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وألا يقل السن عن 19 سنة، ولا يزيد عن 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره"، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة.

وتتضمن الشروط أن يجتاز المتقدم اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

وأعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة للراغبين فى التقدم لإجتياز إختبارات قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وبالنسبة للمزايا للمتقدمين تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين جوائز مادية ومعنوية، والإستفادة من الخدمات الإجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ومن المقرر أن تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهى: (معهد معاونى الأمن بطره "ذكور – إناث" – معهد معاونى الأمن بالبحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" – معهد تأهيل الأفراد بسوهاج "مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور").