شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عناوين 6 مراكز جديدة لتلقى لقاح فيروس كورونا بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 عناوين وأماكن 6 مراكز جديدة أعلنت عنها محافظة الدقهلية لتلقى لقاح فيروس كورونا، حيث أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز، حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقى اللقاح فى مراكزهم دون الحاجة للسفر، ودعا الجميع للتسجيل على الموقع الإلكترونى لتسجيل اللقاح.

وأضاف وكيل الصحة بالدقهلية أن هذه المراكز هي: "صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين، مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمى الامديد"، بالإضافة إلى "طلخا، المنزلة، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد"، وبذلك بلغ إجمالى مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 13 مركزًا.

ووجه وكيل الصحة وكلاء مديرية الصحة، للقيام بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التى تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين في تطعيم كورونا، وحث مديرى المستشفيات والإدارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، ومطابقة الأماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، ومنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى لها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.