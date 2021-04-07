شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنجازات المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة" أبرزها توفير 330 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعمالها لتطوير القرى والتى بدأت منذ خلال عام 2019، وذلك باستهداف أولى لـ 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة من بينها 126 تجمع في محافظات الصعيد، وتعمل المبادرة على تحسين ورفع المستوى المعيشى للمجتمعات الريفية وإحداث نقلة نوعية بكافة الخدمات.

وحسب تصريحات مسبقة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن الرئيس السيسى وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية ( حوالي 4600 قرية) من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل (175 مركز موزعة على 20 محافظة)، حيث لا يتضمن البرنامج المحافظات الحضرية الثلاث ( القاهرة -بورسعيد – السويس) كما أن المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة ( شمال وجنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر) يتم استهدفها ببرامج تنموية موازية تراعي طبيعتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية .

ونرصد تفاصيل ما تحقق من إنجازات فى المرحلة الأولى للمبادرة بالقرى المستهدفة:

-تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 628 مشروع من الخطة الاستثمارية.

-تحقيق 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية.

- تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه.

-زيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% إلي 94% .

-مضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة باستثمارات 128 مليون جنيه .

-تنفيذ 125 مشروع في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه .

- رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه .

-إضافة 1100 فصل تعليمي جديدة يستوعب 44 ألف تلميذ .

-تطوير شامل لـ51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه.

-تطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.

-رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 الف مواطن .

-تقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 الف مستفيد .

-تقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه .

-تنفيذ برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 ألف فرصة عمل.

-توفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .