شكرا لقرائتكم خبر عن رابط تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رابط النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة للصفين الاول والثاني الثانوي.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :كما وعدنا أبناءنا الطلاب فإننا نقدم هنا الرابط لتحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية المجمعة بنظام الاسئلة الجديد للصفين الاول والثاني الثانوي.

وسوف ننشر اوراق المفاهيم والمعادلات في منشور آخر غدا

ويمكن تحميل النماذج الاسترشادية المجمعة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عبر الرابط التالي :

https://we.tl/t-BMNlLYC4EB?src=dnl