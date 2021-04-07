شكرا لقرائتكم خبر عن منها الأهلي والزمالك مرتين.. تعرف على مواعيد 24 مباراة قوية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

24 مباراة قوية ستأخذ المشاهدين من مسلسلات رمضان هذا العام، معظم ليالي الشهر الكريم تشهد مواجهات شرسة في المصري والانجليزي والاسباني بالإضافة إلى مباريات الأدوار النهائية من ودوري ابطال وخلال شهر رمضان يواجه النادي الأهلي غريمه النادي الزمالك مرتين يومي 6 و28 في بطولة الدوري المصري الأولي، كما يخوض نادي ليفربول مواجهات شرسة في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري ابطال أوربا.

تواصل «المصري اليوم» تقديم خدماتها للقراء وتستعرض أقوي 26 مواجه شرسة خلال شهر رمضان وهي:

- يوم الثلاثاء الأول من شهر رمضان، الموافق 13 أبريل يواجه نادي بايرن ميونخ فريق باريس سان جيرمان مباراة الإياب في دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أوروبا، وفي نفس التوقيت وفي البطولة أيضا يواجه نادي تشيلسي فريق وبورتو.

- يوم الأربعاء 2 رمضان الموافق 14 أبريل يواجه فريق ليفربول نادي ريال مباراة الإياب في دور الثمانية من دوري ابطال أوروبا، وفي نفس التوقيت وفي البطولة أيضا يلعب نادي مانشستر سيتي مع فريق بروسيا دورتموند.

- يوم الأحد 6 رمضان الموافق 18 أبريل يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك وهي المباراة المؤجلة من الدور الأول في بطولة الدوري المصري.

- يوم السبت 5 رمضان الموافق 17 أبريل يواجه نادي مانشستر سيتي فريق تشيلسي في النصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

- يوم الأربعاء 9 رمضان الموافق 21 أبريل يواجه نادي بيراميدز فريق نكانا الزامبي في بطولة كأس الكونفدرالية، وفي اليوم نفسه يواجه فريق أستون فيلا ونادي مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

- يوم الأحد 13 رمضان الموافق 25 أبريل فريق مانشستر سيتي يواجه فريق توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي.

يوم الثلاثاء 15 رمضان الموافق 27 أبريل يواجه الأهلي نادي المصري في بطولة الدوري المصري.

يوم الأربعاء 16 رمضان الموافق 28 أبريل يواجه نادي بيراميدز فريق نامونجو في بطولة كأس الكونفدرالية.

يوم السبت 19 رمضان الموافق 1 مايو ليفربول يواجه مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

يوم الأحد 20 رمضان الموافق 2 مايو فريق الزمالك يواجه نادي بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري.

يوم الخميس 24 رمضان الموافق 6 مايو، يواجه الأهلي النادي الاتحاد الإسكندري ضمن مباريات الدوري المصري.

يوم السبت 26 رمضان الموافق 8 مايو للمرة الثانية خلال هذا الشهر يواجه فريق مانشستر سيتي فريق تشلسي ولكن تلك المباراة في الدوري الإنجليزي.

يوم 27 رمضان الموافق 9 مايو يواجه نادي برشلونة فريق اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الاسباني.

يوم الاثنين 28 رمضان الموافق 10 مايو يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك للمرة الثانية أيضا ايضا ضمن مباريات الدوري المصري.

يوم الأربعاء 30 رمضان الموافق 12 مايو يواجه نادي تشلسي فريق أرسنال في بطولة الدوري الإنجليزي.