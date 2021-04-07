شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ودرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسط رياح معتدلة، مائل للحرارة على السواحل الشرقية لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري ومحافظات الجنوب.

وعن حالة الطقس ليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء فالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.