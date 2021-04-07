شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا : ضبط 7459 مخالفة لإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، ضبط وتحرير 7459 مخالفة، إجراءات الوقاية من بوباء كورونا، سواء للأفراد والمنشآت حتى الآن. مؤكدا أنه يتم تطبيق كافة التعليمات الواردة، بتحرير المحاضر، وتطبيق الغرامات الفورية، على الأفراد، والمنشآت المخالفة للتعليمات، من خلال رؤساء الوحدات المحلية، ونوابهم الصادر بشأنهم قرار السيد وزير العدل رقم 128 لسنة 2020، بمنح 9 رؤساء مدن، و14 نائب رئيس مجلس مدينة بالمحافظة، صفة مأموري الضبط القضائي، لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701.

وقال المحافظ إنه يجري تنفيذ منظومة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خطة متكاملة، شملت، الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ورفع كفاءة البنية التحتية ،حيث يوجد بالمحافظة 19 مستشفى تابعة لوزارة الصحة بها خدمات الأكسجين وتستقبل حالات كوفيد 19، وتتم المتابعة اليومية لموقف توافر الأكسجين السائل، ب 5 تانكات أكسجين بمستشفيات ( صدر المنيا / جراحات اليوم الواحد بسمالوط / عزل ملوى / المنيا العام / حميات المنيا ) بإجمالي سعة 29130 لتر مكعب، و1000 أسطوانة أكسجين.