شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المراكز التكنولوجية يناقش مشكلات العاملين في فروع إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل العميد محمد البنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو العميد احمد طعيمة مدير مشروع المراكز التكنولوجية، بمقر الوحدة المحلية بعد زيارة المركز التكنولوجي لمدينة الرديسية والسباعية.

وتفقد طعيمة العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية واجتمع مع مديرى الادارات وموظفي المركز بحضور مديرة المركز وتم مناقشة المشكلات التي تواجه العاملين بالمركز وازالة معوقات العمل وتحديث الأجهزة وطلبات التصالح.

كما ناقش مع مديرة المركز معوقات العمل للادارات الخلفية وذلك لتطوير أداء خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان بالإسراع في تنفيذ الحوكمة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد وضرورة الاهتمام بمنظومة ميكنة الخدمات الجماهيرية ليصبح التحول الرقمى واقعاً ملموساً في مختلف مجالات التعاملات الحكومية ولتكون محافظة أسوان في مقدمة المحافظات.