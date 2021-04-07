شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس العمل لتحضر موكب المومياوات الملكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار، فيديو يكشف كواليس العمل والتجهيزات الخاصة بموكب المومياوات الملكية الذي قدمته مصر وشهده العالم السبت الماضي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطرق خلال الاجتماع الأسبوعي إلى الحدث الأعظم، الذى أبهر العالم أجمع، والمتمثل فى الاحتفالية الكبرى لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بميدان التحرير إلى المتحف القومى للحضارة، متوجهًا بالشكر والتقدير لزملائه الوزراء وكافة الأجهزة والجهات والأشخاص الذين أسهموا جميعا فى هذا الحدث العالميّ، والذى أثبت لكل دول العالم مستوى التقدم والتطور الذى أحرزته مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الاحتفاليات العالمية بصورة مبهرة، لكن هذا النجاح مع ذلك ألقى بمسئولية كبيرة على عاتق الحكومة، تتحدد فى ضرورة مراعاة ألا يقل مستوى الأحداث التى ستشهدها الدولة المصرية مستقبلا عن هذا الإبهار والدقة، ولا سيما افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المتحف المصرى الكبير، وغيرها من المشروعات القومية‪.‬‬