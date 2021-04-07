شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: 100 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "نور حياة" للكشف عن ضعف البصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق وضع الخطط للكشف على البالغين من خلال قوافل ميدانية وتنظيم أيضا قوافل داخل المدارس الحكومية للكشف المبكر على ضعف الإبصار ضمن مبادرة نور حياة.
وأكد المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلي، أن المبادرة وصلت إلى 19 محافظة بقوافل "نور حياة" التي استهدفت حوالى مليون و100 ألف مواطن استفادوا بكشف الرمد، وجرى توفير 207 آلاف نظارة طبية تم تسليمها للمواطنين الذين ثبت ضعف إبصارهم، وتوفير 17 ألف عملية للمياه البيضاء بمختلف المحافظات.
من جانب أخر، كان أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الكشف على 600 مواطن من الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة السابعة والعشرون للمبادرة الرئاسية "نور حياة "، وذلك بمركز شباب ميت شهالة بمركز الشهداء يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا .
فيما أوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، أن القافلة استهدفت الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانا فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمبادرات رئيس الجمهورية التي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم ، مثمناً دور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية ، مؤكداً دعمه الكامل لكافة المبادرات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.