شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: 100 ألف مواطن استفادوا من مبادرة "نور حياة" للكشف عن ضعف البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق وضع الخطط للكشف على البالغين من خلال قوافل ميدانية وتنظيم أيضا قوافل داخل المدارس الحكومية للكشف المبكر على ضعف الإبصار ضمن مبادرة نور حياة.

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلي، أن المبادرة وصلت إلى 19 محافظة بقوافل "نور حياة" التي استهدفت حوالى مليون و100 ألف مواطن استفادوا بكشف الرمد، وجرى توفير 207 آلاف نظارة طبية تم تسليمها للمواطنين الذين ثبت ضعف إبصارهم، وتوفير 17 ألف عملية للمياه البيضاء بمختلف المحافظات.

من جانب أخر، كان أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر.