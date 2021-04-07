شكرا لقرائتكم خبر عن "عم صلاح" بعد الاستجابة لمناشدته: بشكر الرئيس السيسي وبدعيله من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الحاج صلاح، أحد المواطنين بقرية زمزم التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاستجابة الفورية وتوفير مكان يسكن فيه مع أبناء أخوته وعددهم 8 أبناء، تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات إلى 15 عاما، بعد وفاة إخوته بمرض السرطان، وأصبح هو القائم على رعاية الأبناء بعدما تخلت أمهاتهم عنهم.

وقال الحاج صلاح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه من الفرحة، ولا عارف أشكره قد إيه عاجز عن الشكر، الرئيس كل يوم بيثبت للناس كلها إنه أب لكل المصريين، وإنه مهموم بمشاكلهم وبيحلها، بشكره وبدعليه من قلبى ربنا يخليه لينا يا رب".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لحالة الحاج صلاح، بشكل فوري، بعد أن مات إخوته إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.

وجاءت استجابة الرئيس الفورية بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، حيث عرض حالته وأذاع طلبه من الرئيس