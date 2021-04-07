شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الأراضى: خطة لإنشاء محطة تحلية بالضبعة بمقدار 6 ملايين متر مكعب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة، إن هناك خطة لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان بتنمية الموارد المائية عن طريق استخدام معالجة مياه الصرف الصحى، مضيفا أن هناك خطة لإنشاء محطة تحلية كبيرة بالضبعة بمقدار يومي 6 ملايين متر مكعب، باستخدام مياه الصرف الصحى بمنطقة الماكس.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة الأولى المصرية، أن الرئيس وجه باستخدام ترشيد المياه عن طريق الرى الحديثة، بالإضافة إلى أن الرى الحديث ترفع كفاءة المياه من 55% إلى 85%، لافتا إلى أن الرى الحديث يحافظ على المياه.

وتابع أن هناك تقنيات حديثة تحافظ على عدم جفاف الأراضى، مضيفا أن نصيب الفرد فى الخمسينيات 2500 متر مكعب، واليوم أقل من 600 متر مكعب، ونصيب الفرد فى 2050 سيصل 285 مترا مكعبا، لافتا إلى أن تحلية مياه البحر تستخدم فى مياه الشرب والاحتياجات السكنية.