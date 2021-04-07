شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشي مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذه التعديلات فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

متى سيتم تطبيق تعديلات مواعيد شهر رمضان؟

سيبدأ تطبيقها ابتداء من أول أيام رمضان الموافق الثلاثاء 13 إبريل الجارى باستثناء 5 قطارات سيتم العمل بمواعيدها الجديدة بدء من 21 إبريل الجارى.

هل التعديلات ستشمل مواعيد كافة خطوط السكة الحديد؟

التعديلات ستشمل خطوط بحرى فقط بينما خطوط الصعيد مواعيدها لن تتغير.

الهدف من التعديلات فى مواعيد القطارات؟

بما يتماشى مع مواعيد الإفطار سواء من خلال تقديم مواعيد بعض القطارات أو تأخيرها.

القطارات التى ستشملها تعديلات مع بداية شهر رمضان؟

أولا: خط القاهرة/ الإسكندرية:

ـ قيام قطار 23 مكيف القاهرة/ الإسكندرية 17.30 بدلا من الساعة 17.25 ليصل الإسكندرية 21.40.

ـ قيام قطار 572 سياحي الإسكندرية/ بورسعيد 16.10 بدلا من 15.55 ليصل بورسعيد 22.30.

ثانيا: خط القاهرة/ بورسعيد:

ـ قيام قطار 959 سياحي القاهرة/ الإسماعيلية 17.20 بدلا من 17.45 ليصل الإسماعيلية 20.20.

ثالثا: خط طنطا / المنصورة:

ـ قيام قطار 297 اكسبريس طنطا/ المنصورة من طنطا 7.35 بدلا من 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب ليصل المنصورة 8.50.

ـ قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا 13.40 بدلا من 13.00 ليصل المنصورة 15.10.

ـ وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة/ طنطا بمحطة صفط تراب ليصل طنطا 14.45.

القطارات التى ستشملها تعديلات مع يوم 21 إبريل؟

ـ قيام قطار 927 مكيف القاهرة/ الاسكندرية 20.00 بدلا من 19.00 ليصل الإسكندرية 22.30.

ـ قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية/ القاهرة 16.00 بدلا من 18.00 ليصل القاهرة 18.50.

ـ قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية/ القاهرة 19.30 بدلا من 19.00 ليصل القاهرة 22.00.

ـ قيام قطار 31 اكسبريس القاهرة/ الإسكندرية من محطة بركة السبع 19.42 بدلا من 19.59 ليصل الإسكندرية 22.10.

ـ قيام قطار 32 اكسبريس الإسكندرية/ القاهرة من محطة كفر الزيات 20.12 بدلا من 20.30 ليصل القاهرة 22.15.