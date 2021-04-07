شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتلبية مطالب "عم صلاح" بعد مناشدته ببرنامج واحد من الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الحاج صلاح، بشكل فوري، بعد أن مات إخوته إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.

وجاءت استجابة الرئيس الفورية بعد أن استضاف الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس "عم صلاح"، حيث عرض حالته وأذاع طلبه من الرئيس.

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